25 апреля мировая общественность в одиннадцатый раз отмечает Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day) под девизом Еnd Malaria for good - «Окончательно покончить с малярией».

Как избежать заражения малярией во время поездок в экзотические страны и какие меры профилактики этого опасного заболевания можно предпринять, рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный врач РТ, заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора Минзалия Хакимзянова.

- Минзалия Василовна, чем опасны путешествия в тропические страны

- Каждый человек, собираясь в тропические страны, должен знать об опасных заболеваниях, которые даже могут стать причиной смерти. Ежегодно тропические болезни становятся причиной гибели приблизительно 2 миллионов человек. К тропическим болезням относится более 100 заболеваний, передающихся с водой, пищей, через переносчиков, вызываемых бактериями, вирусами, простейшими, гельминтами и грибами.

- В каких странах можно подхватить малярию?

- Подвергаться риску заболевания малярией можно в 91 стране по всему миру, преимущественно в Африке, Азии и на Американском континенте.

- А возможны завозные случаи малярии?

- Да, конечно. Завоз малярии происходит как российскими гражданами, в том числе после служебных командировок, туристических поездок, так и коренными жителями эндемичных стран. Поэтому, планируя отдых, командировку, необходимо заблаговременно уточнять у туроператоров, медработников сведения об эпидситуации в стране. В свою очередь турфирмы должны информировать граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке по карантинным инфекционным болезням (чума, малярия, холера и т.д.) и возможном риске заражения в странах, куда они направляются, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания. Организации, командирующие сотрудников в страны субтропического и тропического пояса, также должны информировать их об этом.

- Как происходит заражение малярией?

- Преобладающий механизм передачи возбудителя трансмиссивный, через укус инфицированной самки комаров рода Anopheles (большинство из них питаются кровью в ночное время).

- Все ли комары являются переносчиками малярии?

- Переносчиками малярии могут быть только женские особи некоторых видов комаров рода Anopheles. Возбудителем малярии является одноклеточный паразит plasmodium. Женские особи комаров Anopheles заражаются от инфицированных людей во время укуса с целью получения крови, необходимой им для отложения яиц. Внутри комара паразиты начинают размножаться. При очередном укусе комара паразиты смешиваются с его слюной и попадают в кровь человека.

- Существует ли вакцина от малярии?

- Противомалярийная вакцина находится на стадии разработки, поэтому одним из путей предотвращения заболевания является профилактический прием противомалярийных препаратов.

- Как избежать заражения малярией?

- Существуют золотые правила профилактики малярии Всемирной организации здравоохранения. Перед поездкой обратитесь к своему врачу, узнайте, какой препарат необходимо иметь с собой для профилактики, как его принимать. Принимайте лекарство в назначенных вам дозах и продолжайте это делать в течение четырех недель после выезда из опасной зоны. Там, где распространена малярия, спать следует в комнате, окна и двери которой затянуты сеткой, или под сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом. Края полога должны быть заправлены под матрац. С сумерек до рассвета одевайтесь так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги. Открытые участки тела обработайте репеллентом.

Помните о симптомах заболевания. Если у вас внезапно начинается лихорадка, головная боль, боль в мышцах, тошнота или понос, немедленно обратитесь за медицинской помощью.