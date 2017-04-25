Индекс промышленного производства Татарстана вырос на 4,7 процента в первом квартале текущего года (по сравнению с первым кварталом 2016-го). При этом если сравнивать показатели текущего года, то первый месяц весны показал положительную промышленную динамику по сравнению с февралем на 17,1 процента.

Также рост показали и другие отрасли экономики республики. Самыми большими темпами увеличивались объемы отгруженных товаров, в сравнении год к году в 2017-м рост составил 20,1 процента в первом квартале, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на доклад Татарстанстата.

Индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,5 процента. В то же время за период с февраля по март текущего года рост потребительских цен оказался нулевым. Инфляцию догоняют зарплаты татарстанцев, которые выросли на 5,7 процента в номинальном выражении и на 1,9 процента - в реальном.

Почти не изменился оборот розничной торговли Татарстана, где по сравнению с 2016 годом рост составил не более 0,2 процента. Однако по сравнению с февралем нынешнего года показатель увеличился на 7,4 процента.