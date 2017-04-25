Медицинское оснащение этого медучреждения теперь по своему уровню не уступает крупным европейским клиникам. Здесь анализы в лабораторию передаются через пневмопочту. В палатах там имеются кнопки вызова медсестры. В коридорах медучреждения, в каждом его крыле размещены кулеры, а на стенах висят картины с достопримечательностями Казани.

Речь идет о бывшей городской больнице №5, реконструкция которой началась в 2015 году. Тогда была частично закрыта половина здания. С августа того же года медучреждение полностью ушло на капитальный ремонт. После реорганизации больница вошла в состав ГАУЗ «Клиника медицинского университета» как хирургический корпус. Для журналистов провели пресс-тур по медучреждению.

Внешне облик больницы остался неизменным - архитектура здания сохранена. Напомним, что оно внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Однако внутри произошли кардинальные изменения: просторные светлые помещения, современное оснащение. Большой интерес со стороны представителей СМИ вызвала пневмопочта. С ее помощью медики могут отправлять с любого этажа в лабораторию анализы, образцы, медицинские инструменты, расходные материалы. Время доставки занимает около минуты. Точно так же по трубе можно передавать капсулы из лаборатории в то или иное отделение. Теперь медсестре не надо тратить свое рабочее время на доставку всего этого.

В палатах имеются кнопки вызова. Если пациенту потребуется помощь, он просто нажмет на кнопку. Браслет медсестры завибрирует, она увидит на нем номер палаты, в которой требуется помощь, и сразу туда направится. Такая организация работы позволяет избегать суматохи и лишних волнений. В больнице теперь имеется и отдельная зона для встреч с пациентами. А на базе хирургического корпуса функционирует уникальный, единственный в Татарстане центр «Диабетическая стопа». Здесь оказывают помощь пациентам, страдающим диабетом, у которых возникли проблемы с нижними конечностями. В центре ведется комплексная работа с такими больными. Несмотря на многочисленные изменения, в клинике удалось сохранить все самое лучшее, что было ранее: начиная от медицинской базы, значимой для всей отрасли, и заканчивая центральным лифтом, который исправно служит, напоминая о славной истории учреждения.

- Отсюда произошла вся хирургическая служба Казани. Отсюда вышла онкология. Эта больница имеет огромное историческое значение для всей медицины. Сегодня больница - современный многопрофильный стационар, оснащенный всем необходимым оборудованием, позволяющим оказывать любую хирургическую медпомощь. В клинике есть и терапевтические профили, здесь работает амбулаторный прием пациентов «Диабетическая стопа». Мы обслуживаем почти весь город по проктологии, полгорода по гнойной хирургии, гинекологии, терапии. Эта больница имеет огромное значение для Казани и является одной из новых жемчужин нашего здравоохранения, - рассказал начальник управления здравоохранения столицы РТ Ильнур Халфиев.