Об актуальных проблемах работников сферы культуры и искусства шла речь на встрече министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина с заведующими кафедрами по гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов Республики Татарстан. Открытая беседа состоялась в Казанском государственном институте культуры.

Мероприятие было организовано межвузовским координационным советом РТ по гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов РТ.

Отрасль культуры Татарстана сегодня - это 3822 учреждения культуры, из них 61 - государственное, 3716 - муниципальные. Численность работников этой сферы составляет свыше 20 тысяч человек. Сегодня более 43 тысяч молодых людей получают образование в сфере искусства и культуры - это студенты Казанского государственного института культуры, Казанской государственной консерватории и учащиеся 9 учреждений среднего профессионального образования, а также 105 детских школ искусств.

О культурных рекордах

- Все мы знаем, что развитие Татарстана, в том числе и отрасли культуры, продолжается в рамках Стратегии-2030 Российской Федерации и Республики Татарстан. Стратегией-2030 главной ценностью объявлен человек, высшей целью - создание благоприятных условий для его развития и совершенствования. А человеческий капитал признается основой современной экономики, - отметил Айрат Сибагатуллин. - За последние годы интерес к Татарстану и нашей культуре заметно возрос, об этом говорит и статистика: количество посетителей татарстанских музеев увеличилось на 35 процентов и составило 5 миллионов 873 тысячи человек. Это рекордная цифра за последние 20 лет. Более миллиона зрителей посетили государственные театры.

О культуре на селе

- Поддержка развития культуры на селе - одна из важнейших наших задач. В Татарстане реализуется масштабная программа по строительству и капитальному ремонту сельских клубов. С 2012 года уже построено 226 клубов, с 2015 года отремонтировано 69.

Только в 2016 году в районах республики было открыто 45 объектов культурного назначения. В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» построено 5 объектов, капитально отремонтировано 43 объекта культурного назначения. И в 2017 году реализация этих программ будет продолжена.

В этом году принято решение федерального центра по инициативе партии «Единая Россия» о выделении Татарстану 24 миллионов рублей на поддержку театров малых городов, у нас в этот перечень вошли 6 государственных и 2 муниципальных театра.

Конечно, нужны специализированные федеральные программы, которые бы поддерживали молодых специалистов в сфере культуры, отправляющихся работать в сельские районы. Да, там непросто, но пока оттока специалистов из районов у нас нет.

О зарплате

- По итогам 2016 года средняя заработная плата в учреждениях культуры Татарстан составила 20361,6 рубля - это 72,6 процента от средней заработной платы в регионе (28064 рубля). В целом рост средней заработной платы в учреждениях культуры по сравнению с предыдущим годом составил 2,7 процента. Необходимо отметить, что «дорожной картой», утвержденной на уровне правительства Российской Федерации, предусмотрено в 2018 году доведение заработной платы работников культуры до 100 процентов от средней по региону.