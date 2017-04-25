То, о чем многие пациенты мечтали, говорили, спорили, наконец-то свершится. В Татарстане стартует двухлетний проект модернизации поликлиник городов и муниципальных районов. В минувший понедельник Президент РТ Рустам Минниханов одобрил программу укрепления первичного звена здравоохранения.

Сколько поликлиник будет отремонтировано за эти два года? Какими они станут после преображения? Много ли денег потребуется на их реконструкцию? Обо всем этом рассказали журналистам на брифинге в Кабмине РТ.



Более 100 поликлиник за два года

В этом году будут отремонтированы 43 поликлиники - 75 объектов. Это 25 учреждений Казани, 13 - Набережных Челнов, 3 - Альметьевска и 2 - Нижнекамска. В следующем году ремонту подлежат 73 поликлиники - 122 объекта. В программу войдут 15 учреждений Казани, 12 - Набережных Челнов, 5 - Нижнекамска, 4 - Альметьевска, 37 - муниципальных районов. Таким образом, всего за два года в Татарстане преобразятся 116 поликлиник - 197 объектов общей площадью 312 тыс. кв. метров. Планы достаточно амбициозные.

- Для системы здравоохранения это действительно очень знаменательный день. Ежегодно на наших итоговых коллегиях мы докладывали и докладываем о модернизации медицины. Вместе с тем решение, которое принято сегодня, беспрецедентно в масштабах страны, - отметил министр здравоохранения РТ Адель Вафин. - Принято оно в исполнение поручения Владимира Владимировича Путина. Президент страны в своем Послании Федеральному Собранию обозначил первичное звено как одно из приоритетных направлений развития и указал на имеющиеся в этой отрасли проблемы. В своем Послании Госсовету РТ Рустам Нургалиевич Минниханов также отметил, что необходимо улучшить ситуацию в первичном звене, убрать очереди, сделать общение персонала более пациентоориентированным.

Решение о том, какие же именно поликлиники отремонтировать, принималось в зависимости от степени износа объекта, количества прикрепленного населения. Большинство зданий оказались конца 60 - 70-х годов постройки. Немаловажную роль сыграли обращения и жалобы населения. Они были услышаны через систему «Народный контроль». Что касается денег, то общий лимит финансирования программы модернизации поликлиник составит 7,5 миллиарда рублей. Все эти средства будут выделены из бюджета Татарстана.

Поликлиники станут дружелюбными

Какими же станут поликлиники после ремонта? Министр рассказал, что все учреждения амбулаторно-поликлинического звена будут узнаваемыми. Ведомством разработаны типовые решения по дизайну, которые переданы Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Подобный дизайн уже был отработан, к примеру, при ремонте 18-й городской поликлиники, которая стала пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника».

В этом медучреждении традиционную регистратуру заменила открытая зона, где сотрудники без преград могут общаться с пациентами, в коридорах размещены мягкие диванчики, кулеры с водой, имеется зона Wi-Fi. При желании можно посмотреть телевизор. У входа горожан встречают доброжелательные медсестры. В случае необходимости они могут проконсультировать, подсказать, куда пройти. Кабинеты врачей также преображены: здесь больше нет шкафов с медицинскими карточками, которые занимали достаточно большую часть пространства. Амбулаторные карты пациентов хранятся в отдельном помещении - картохранилище. Но, пожалуй, самое главное - то, что в «дружелюбной поликлинике» исчезли очереди.

- Наши поликлиники станут узнаваемы, все будут одинаково комфортны. Для нас важно не просто отремонтировать стены, но и сделать пребывание пациента в поликлинике более приятным. Очень много нареканий было и есть в части организации оказания медпомощи, работы регистратуры, режима работы, возможности записаться, дозвониться. Теперь поликлиники будут работать по единому стандарту, - рассказал министр.

Все для пациента

Единый стандарт включает в себя несколько пунктов. Во-первых, врач будет принимать только по предварительной записи. Во-вторых, будут созданы отдельные выездные бригады, что значительно облегчит работу участковых терапевтов, которым сейчас приходится добираться до пациентов своим ходом. Третий пункт - организация централизованного картохранилища. Четвертый - создание службы дежурного врача. Пятый пункт включает в себя организацию медицинского поста, где медсестры будут выписывать направления, заполнять санаторно-курортные карты и так далее. То есть врачи смогут больше времени уделять пациенту, а не бумагам. И последний пункт - организация колл-центра, в котором не должно остаться преград между сотрудниками и пациентами.

Все эти меры призваны улучшить ситуацию в поликлиниках: сократить среднюю длительность ожидания приема врача до 10 минут, увеличить до 70% долю пациентов, записавшихся на прием в электронном виде, увеличить длительность приема терапевта с 10 до 15 минут. Наконец, в результате преображений терапевты должны будут принимать пациента в течение 24 часов с момента обращения, а узкие специалисты - в течение 7 дней с момента обращения.

