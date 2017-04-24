В Казани завершился XVII республиканский открытый телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык», проходящий под патронатом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В номинации «Вокал» обладателем Гран-при стал вокально-хореографический ансамбль «Азаль» из Заинска. Лучшим в номинации «Хореография» признали образцовый ансамбль танца «Пируэт» из Лениногорска. Победители фестиваля, а также их преподаватели получили денежные премии и призы, сообщила пресс-служба Минкультуры РТ.

В зональных этапах состязались более 21000 юных талантов из всех городов и районов РТ. В итоге до суперфинала в Казани дошли 5100 человек - это творческие коллективы и солисты из 45 муниципальных образований Татарстана, а также из Москвы, Челябинска, Астрахани, Ульяновска, Волгограда, Республики Башкортостан и Республики Крым. Всего в фестивале этого года приняли участие более 70 тысяч одаренных детей и представителей молодежи.

Под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО фестиваль проходит второй год подряд. «Созвездие - Йолдызлык» - единственный в России фестиваль среди детских проектов такого формата, получивший международное признание.

Фестиваль возобновил гастроли в селах и деревнях Татарстана, чтобы концерты мирового уровня увидели не только жители Казани и Москвы. Бесплатные концерты этой зимой и весной с аншлагом прошли в населенных пунктах Новошешминского и Аксубаевского муниципальных районов.

Победителям фестиваля с 2006 года вручаются именные стипендии, учрежденные Президентом РТ. Обладателю Гран-при фестиваля назначается стипендия в 150 тыс. рублей в хореографии и в 100 тыс. рублей в вокале, обладателям первых мест по разным номинациям - в 20, 30 и 40 тыс. рублей. Изначально вручались 17 стипендий, затем 29, в прошлом году - 35, теперь благодаря Президенту РТ таких стипендий стало 40.

Отмечаются и педагоги победителей. На гала-концерте нынешнего фестиваля 50 наставникам вручили премии по 30 тыс. рублей - это специальные денежные гранты от Министерства образования и науки РТ.

Лучшие педагоги получили почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ».

200 победителей и лауреатов, как и ежегодно, отправятся в этом сезоне в летнюю творческую смену «Созвездия - Йолдызлык» в Крым, где дадут концерты для моряков Черноморского флота и жителей Севастополя и Бахчисарайского района.