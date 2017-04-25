Торжественная церемония закладки десятого малого ракетного корабля проекта 21631 «Град» состоялась 24 апреля на производственной площадке Зеленодольского завода имени А.М.Горького.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, глава Зеленодольского муниципального района РТ Александр Тыгин и другие.

«Град» разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Многоцелевые корабли данного проекта, обладающие классом «земля-море», строятся для Военно-морского флота России с 2010 года. Особенность корабля в том, что он обладает водометными двигателями. Три корабля, построенные на Зеленодольском заводе, находятся на службе в Каспийском море, два - на Балтике.

В приветственном слове Дмитрий Рогозин отметил, что три года назад, когда Крым вернулся в состав России, встала задача подъема промышленности полуострова. Тогда Зеленодольский завод оказал всестороннее содействие судостроительному заводу «Залив». «Именно в это время татарстанские корабелы появились в Керчи на заводе «Залив». И сегодня, по сути дела, этот завод - ваш побратим, ваше общее дело, - подчеркнул он. - Вы показали, что у зеленодольских корабелов есть понимание, как делать свое дело в масштабах страны».

Алексей Песошин поздравил заводчан с торжественным событием и отметил высокий уровень развития Зеленодольского судостроительного завода.

«Уже более 120 лет предприятие выпускает боевые корабли, которые стоят на охране границ нашей родины. Сегодня мы закладываем десятый малый ракетный корабль. Это говорит о том, что ваши суда востребованы», - сказал он.

Также премьер-министр РТ поблагодарил правительство России, руководство Минобороны РФ и ВМФ за доверие, оказываемое татарстанскому предприятию.

Во время общения с представителями СМИ Дмитрий Рогозин дал положительную оценку работе завода в части увеличения гражданской продукции и корабельного оборудования.

«Очень импонирует то, что сегодня завод стал заниматься и судовым оборудованием. По сути дела, это не только решение задач самого предприятия, но и создание новых компетенций для всей России», - заметил вице-премьер РФ.

Еще одним важным элементом развития судостроения Дмитрий Рогозин определил производство судов гражданского назначения. «Вы видите здесь, например, 145-й проект, который сделан в пассажирском исполнении и даже в VIP-исполнении. Это говорит о том, что сегодня зеленодольские корабелы переходят в разряд тех судостроителей, которые способны делать очень качественные вещи для очень придирчивых покупателей. Это совсем другой класс работы, совсем другая лига», - заявил он.

После церемонии закладки корабля Дмитрий Рогозин и Алексей Песошин посетили многоквартирный дом, построенный для сотрудников судостроительного завода, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в рамках рабочего визита в Татарстан осмотрел цеха Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова - филиала ПАО «Туполев». Затем Дмитрий Рогозин провел рабочее совещание по вопросам выполнения татарстанскими предприятиями государственного оборонного заказа.