В рамках республиканского проекта «Кадровый резерв» командой #БезГраниц в апреле этого года была проведена серия социальных акций под названием «На языке сердца».

Команда молодых активистов вышла на улицы Казани, чтобы показать случайным прохожим язык жестов - язык, с помощью которого общаются люди с ограниченными возможностями. К акции присоединялись и взрослые, и дети. Участники показывали прохожим, как выглядит на языке жестов та или иная фраза, например, «Я тебя люблю».



«Все мы знаем хотя бы несколько слов иностранного языка, а вот язык жестов знают лишь те, кто нуждается в этом, или те, в чьем окружении есть люди с нарушением слуха, - говорит участница проекта Надежда Григорьева. - Нам важно стирать границы между людьми, делать жизнь в обществе доступной для всех. С помощью акции мы призываем казанцев к этому».

На данный момент в России проживает около 13 млн человек с нарушением слуха. По словам молодых активистов, очень важно уделять внимание проблеме трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Кстати

«Кадровый резерв» - это молодежный проект, реализуемый РОО «Академия творческой молодежи РТ» на территории Республики Татарстан с 2009 года. Основная его цель - активизация молодежи, подготовка будущих руководителей молодежных общественных объединений и создание общественно значимых молодежных инициатив и проектов.