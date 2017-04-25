С начала текущего года подразделениями УМВД России по городу Казани оказано более 157 тыс. государственных услуг, из них по линии ГИБДД – 48 097, подразделение по вопросам миграции – 105 377, информационный центр – 3 827.

Управление МВД России по городу Казани предоставляет населению более 14 видов государственных услуг: по линии Информационного центра – 5 услуг, где выдача справок о наличии или отсутствии судимости, выдача архивных справок, добровольная государственная дактилоскопическая экспертиза и другие.

Госавтоинспекция работает по двум направлениям: регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.

- Миграционным отделом оказывается 8 видов государственных услуг. Пять из которых предоставляются в электронном виде. Наиболее востребованы такие госуслуги, как получение паспорта гражданина РФ, получение заграничного паспорта, постановка на регистрационный учёт, – отметил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Казани Андрей Шулепов.

Спикер также отметил, что с приближением лета казанцы активно начинают делать загранпаспорта, поэтому желающие отдохнуть за границей, заранее готовьте документы.

Сегодня для удобства населения есть возможность получить государственную услугу, не выходя из дома – в электронном виде. Так, через интернет казанцы с легкостью могут проверить наличие штрафов на административное правонарушение, оплатить все виды государственных пошлин и другое.