9 мая казанцам советуют пересесть на общественный транспорт, поскольку некоторые улицы города будут перекрыты.

Ограничения коснутся участка улицы Карла Маркса с 13.00 до 17.00. Там в это время будет проходить акция «Бессмертный полк». 20 автобусных и 5 троллейбусных маршрутов отправят к парку Горького через улицу Вишневского. Не только 9 мая, но и 3, 5, а также 7 и 8 будет перекрыта площадь Тысячелетия. В предпраздничные дни движение по ней будет ограничено с 18.00. Об этом сообщили в ходе брифинга в Кабинете министров РТ.