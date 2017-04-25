Традиционно народные гуляния в честь празднования Дня Победы пройдут сразу в нескольких точках. Основным местом для казанского торжества станет площадь Тысячелетия.

В день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике пройдет примерно 240 мероприятий. Планируется, что в них примут участие около полумиллиона людей. В Казани главной точкой празднования станет площадь Тысячелетия. Там в 10.00 пройдет прохождение войск татарстанского гарнизона. В нем впервые примут участие и юнармейцы.

Об этом сообщили в ходе брифинга в Кабинете министров РТ.

В 15.00 на улицах города также развернется масштабная акция «Бессмертный полк». Сбор участников начнется в 13.00 на улице Толстого. Все они пройдут до площади Тысячелетия около 2 километров. В 22.00 ожидается праздничный салют.