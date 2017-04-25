Требования клиентов Татфондбанка и Интехбанка примут до конца июля текущего года

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщило, что закроет реестры требований кредиторов через 100 дней после первого опубликования официальных сообщений о банкротстве банков. Теперь вкладчикам нужно успеть подать свои заявления. Для подачи следует указать сведения о себе и о банковских счетах, на которые будут поступать средства с продажи имущества. Требования можно подать вместе с заявлением на выплату страховки в главный офис банка в Казани.

Напомним, арбитражный суд Татарстана признал банкротом Татфондбанк 11 апреля, Интехбанк – на следующий день. ЦБ РФ отозвал у них банковские лицензии 3 марта. По данным, представленным на суде, активов Татфондбанка хватает, чтобы оплатить требования на 71 млрд руб. из 190 млрд руб. обязательств, Интехбанка – 11 млрд руб. из 26 млрд руб.

Екатерина МОРОЗОВА

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