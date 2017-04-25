Напомним, арбитражный суд Татарстана признал банкротом Татфондбанк 11 апреля, Интехбанк – на следующий день. ЦБ РФ отозвал у них банковские лицензии 3 марта. По данным, представленным на суде, активов Татфондбанка хватает, чтобы оплатить требования на 71 млрд руб. из 190 млрд руб. обязательств, Интехбанка – 11 млрд руб. из 26 млрд руб.