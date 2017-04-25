Уходящий апрель основательно подпортил весенний настрой в природе. Обрушившийся на Казань и большинство районов Татарстана 19 и 20 апреля активный циклон вновь вернул нас в зиму. О капризах погоды рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

На прошлой неделе вдруг повалил сильный снег, усилился ветер, из-за понижения температуры начались отложения гололеда на проводах, произошли многочисленные обрывы и отключения электричества. За два дня местами выпала месячная норма снега, снова улегся снежный покров высотой до 10 - 12 см. После небольшого перерыва следующий ненастный циклон вновь принес похолодание и дожди. И только в последние дни потеплело, а воскресенье выдалось солнечным.

Совсем скоро май - самый долгожданный и радостный месяц весны. После зимней спячки все вокруг начинает зеленеть, появляются первоцветы, расцветают сады, птицы вьют гнезда и целыми днями распевают песни. Май считается ключевым месяцем сельскохозяйственного года. Земледельцы торопятся своевременно обработать почву, сохранить влагу, успеть провести все посадочные работы. Не зря народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Исстари от мая ждут обильных дождей и умеренного тепла, а лучше даже прохладу, чтобы год был хлебородный. Все особенности месяца метко отражаются в его народных названиях - травень, цветень, розоцвет. Восхитительно майское цветение в садах - сплошь в белом одеянии благоухают вишни, в бело-розовом - яблони. После распускания душистых кистей черемухи зацветают сирень, калина и рябина.

По многолетним данным, в Казани и пригородах среднемесячная температура воздуха в мае составляет около 13 гр. тепла. Температурный фон заметно повышается от начала к концу месяца. Если в первой декаде средняя температура составляет 11 гр. тепла, то в третьей приближается уже к 15 градусам. К концу месяца резко увеличивается световой день, продолжительность его составляет 17 часов, практически наступает разгар лета. Максимальные температуры днем поднимаются до 25-градусной отметки, в отдельные годы в последних числах мая отмечается 30 - 33-градусная жара. За 16 лет текущего столетия по Казани были побиты абсолютные максимумы по температуре 10 дней. Так, по данным казанских метеостанций, с 27 по 31 мая 2007 года, с 3 по 6 мая 2010-го и 15 мая 2013 года отмечались самые жаркие дни за всю 146-летнюю историю непрерывных наблюдений.

В течение мая по Казани выпадает в среднем 33 мм дождя, что почти вдвое меньше количества осадков, выпадающих за один летний месяц. После весеннего таяния снегов почва бывает достаточно увлажнена, редких майских дождей вполне хватает для развития растений. Кстати, первым дождем в мае раньше смачивали голову, чтобы волосы росли так же быстро, как майская трава.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в мае этого года температурный и осадочный режим на территории Татарстана ожидается в пределах многолетней нормы. Засухи не ожидается, но по опыту прежних лет местами может возникнуть пожарная опасность в лесах.

В первую неделю мая будет преобладать малооблачная погода, однако местами выпадут отдельные короткие дожди, дневная температура составит 15 - 20 гр. тепла. К концу первой декады облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, температура понизится: днем 10 - 15, ночью местами не исключены слабые заморозки.

До середины месяца ожидается неустойчивая дождливая погода с кратковременными дождями, местами прогремят грозы. Далее до конца второй декады будет период без осадков, заметно потеплеет, днем воздух прогреется до 20 - 25 градусов. Почти вся третья декада согласно расчетам обещает быть сухой и жаркой. Но именно в этот период за счет высоких температур во второй половине дня происходит активное образование кучево-дождевой облачности, местами не исключаются ливневые дожди с грозами и шквалистыми усилениями ветра.

В Татарстане в соответствии с климатическими особенностями в течение всего мая сохраняется угроза заморозков. Стал почти фенологической традицией возврат холодов в середине мая во время цветения черемухи. Но, как заверяет народная пословица, «майский мороз не выдавит слез». При затоках холода температура достигает минимального значения на короткое время к утру, а с восходом солнца начинается быстрый прогрев. Поэтому растения практически не страдают. Однако в отдельные годы не исключается и настоящий морозный удар. Поэтому опытные огородники из года в год ориентируются на принятые у нас средние сроки посадки теплолюбивых культур и не рискуют высаживать рассаду в открытый грунт без укрытия. Хотя в последние годы заморозки случаются не каждый год, посадки позволяют получать более ранний урожай огурцов, перцев и помидоров.

В Казани и пригородах крайние даты последних редких заморозков, отмеченных в климатических летописях, перекочевывают на июнь: в воздухе - до 4 июня, на почве - до 9 июня.