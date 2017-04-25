Во время пожара люди теряют свое имущество, жилье, а то и жизнь. Бессмысленно уничтожаются природные ресурсы, материальные ценности. От горения травы образуется смог, висящий над городами и селениями порой неделями, от которого нет спасения.

И практически все возгорания сухой травы происходят по вине человека. Целенаправленно кем-то пущенный травяной пал почти всегда развивается стихийно. Горение выходит из-под контроля, и огонь распространяется на очень большие территории. Причиной травяных пожаров становятся и хулиганские действия, и неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра от неисправно работающей техники и так далее.

При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25 - 30 км/час. Это очень затрудняет тушение пожара. Единственным эффективным способом борьбы с травяным палом является его предотвращение.

Согласно постановлению Кабинета министров РТ от 3.04.2017 №212 с 25 апреля по 15 мая на территории Республики Татарстан введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне.

Пожарная охрана Московского района напоминает: уезжая на дачу, убедитесь, выключены ли утюг, плитка, электрочайник. Взрослым следует объяснять детям и напоминать им об опасности шалости с огнем. Маленькие дети не должны иметь доступ к спичкам и зажигалкам. Не оставляйте без внимания и пожилых родственников, следите за электроприборами, которыми они пользуются.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани (Московский район)