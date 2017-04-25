59 лет исполнилось казанскому «Рубину» на прошлой неделе. Как грустно шутили болельщики перед матчем в Самаре, время собирать пенсионные документы.

«Нам просто нужна одна победа, чтобы вернуть уверенность в себе!» - так говорил на предматчевой тренировке главный тренер «казанского феномена» Хави Грасия.

Но говорит он так довольно долго, а положение дел не меняется: победы нет и уверенности в себе, похоже, тоже нет.

Перед матчем фаворитом у букмекеров считались хозяева - букмекерам дела нет до амбиций руководства казанского клуба, они отражают объективную реальность.

Кстати будет сказать, самарцы, вдохновившись решением игроков «Рубина» сделать проход на домашний матч бесплатным для болельщиков, также на матч с казанцами сделали проход на стадион «Металлург» бесплатным. «Проходки» раздавали даже в трамваях. В итоге на матч пришло 7500 зрителей - маловато для Самары.

Болельщики уже знали, что конкурент «Крылышек» «Оренбург» взял три очка в Самаре, а потому местные футболисты с первых же минут побежали вперед, отчаянно прессингуя казанцев, которые сразу же дружно отступили всей командой к своей штрафной, несмотря на отчаянные крики Рыжикова и Грасии. Передвигались игроки «Рубина» лениво, даже вальяжно - складывалось впечатление, что команда попросту «сплавляет» тренера.

По-прежнему в запасе находился Карадениз, а пара центральных защитников Бурлак и Санчес опять наделали массу ошибок, так что замена Бурлака на Камболова воспринималась с облегчением.

Самарцы между тем создали (и загубили) голевой момент - Корниленко, выиграв борьбу в воздухе у защитника казанцев, скинул мяч под удар Бруно, который хлестко пробил в створ ворот. Рыжиков в первый раз спас команду. Подобные моменты возникали у ворот гостей не раз и не два, но Рыжиков был, пожалуй, единственным на поле, кто действительно бился.

Пару моментов гости все же создали - из какого-то непонятного хаоса возникли эти моменты, но ни Жонатас, ни Лестьенн своими шансами не воспользовались. Неплохо смотрелась, пожалуй, связка Сонг - Ахметов, но на общем блеклом фоне потерялась и она.

Так что нули на табло стадиона «Металлург» после первого тайма «Рубин» вполне мог занести себе в актив.

Во втором тайме характер игры не изменился - обе команды играли с оглядкой на свои ворота, и темп игры, и так невысокий, заметно упал.

Где-то на 60-й минуте Грасия вместо активного Ахметова выпустил на поле Жемалетдинова, который уже через 6 минут отличился со знаком минус, запоров голевой момент: мяч от штанги ушел мимо ворот.

Последние 15 минут встречи прошли уже под диктовку хозяев. «Рубин» всей командой отошел к своим воротам, явно не стремясь забить, - не пропустить бы. Во всей красе предстал в эти моменты Рыжиков: пару-тройку сейвов он продемонстрировал.

Да, чуть не забыл, на поле в составе «Рубина» наконец-то появился Канунников, но практически ничем не запомнился. Такие вот дела...

А Тарас Бурлак, потянув икроножную мышцу, несколько матчей теперь пропустит. Так что Грасии помимо основных проблем придется решать и еще одну: кого поставить в центр обороны.

Напоминаем, очередной матч «Рубин» проводит дома 26 апреля и благодаря игрокам «Рубина» вход на стадион будет бесплатным.