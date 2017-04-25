Как жители нашей страны относятся к состоянию окружающей среды? Насколько актуальны экологические проблемы? Чтобы найти ответы на эти вопросы, специалисты провели исследование.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более трети жителей России (36%) в начале 2017 года отмечали ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии. Эта доля выросла с 22% в 4-м квартале 2016-го. Тех, кто видит положительные изменения, вдвое меньше (19%), еще 31% не видит перемен. При этом экологические проблемы (в том числе природные катастрофы) по сравнению с экономическими и социальными трудностями кажутся нашим согражданам менее актуальными.

В первую очередь респондентов беспокоят мусор (23%), дороги и автомобильные пробки (22%), большое количество машин, нехватка парковок (12%). А вот о проблемах вырубки лесов и озеленении (6%), загрязнении окружающей среды (5%) участники опроса говорили реже.

Более трех четвертей россиян (80%) постоянно или периодически следят за расходованием энергоресурсов. Подавляющее большинство жителей нашей страны (84%) считает, что нужно заботиться об окружающей среде. При этом доля участников природоохранных мероприятий крайне мала. Согласно данным 2016 года таковых всего 1%. Однако желание принять участие в подобных мероприятиях и акциях выразили 5%.

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2015 - 2017 годах в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек