Гражданин Х. 1989 года рождения взял кредит в банке, однако погасить его не смог. В результате нерегулярных выплат по кредиту у молодого человека образовалась задолженность в 680 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы Лениногорского районного отдела РТ установили, что должник является собственником автомобиля «Газель» 2014 года выпуска. Сотрудники службы решили арестовать транспортное средство, но вскоре выяснилось, что местонахождение автомобиля неизвестно - неплательщик прячет ее от работников управления.

Тогда «Газель» объявили в розыск. Примечателен тот факт, что и самого мужчину по адресу прописки застать не удавалось. Только после того, как пристав, осуществляющий розыск, установил фактическое место проживания гражданина, удалось найти и искомый автомобиль.

После процедуры ареста транспортное средство оставлено жителю Лениногорска на ответственное хранение с правом пользования. Если молодой человек не примет меры по погашению задолженности, «Газель» будет реализована, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по РТ.

В другом случае гражданин К. задолжал своему несовершеннолетнему ребенку свыше полумиллиона рублей. 34-летний уроженец Альметьевска официально не работал, алименты не выплачивал.

Неоднократные попытки застать должника по месту проживания успехом не увенчались. Тогда нерадивого отца объявили в розыск. Судебный пристав, осуществляющий розыск, обнаружил мужчину на одной из городских строек - он работал там неофициально.

Теперь злостному неплательщику предъявлено обвинение по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до одного года.