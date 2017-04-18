Жители России ежегодно получают более 13 миллионов травм. В среднем за год каждый 11-й россиянин получает какую-либо травму. В Татарстане в прошлом году общее число зарегистрированных травм превысило 400 тысяч, более 47 тысяч травмированных были госпитализированы.

Эти цифры демонстрируют, что травматизм остается актуальной проблемой современности. 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. А символом этого года министр здравоохранения РТ Адель Вафин назвал палки для скандинавской ходьбы. Именно их и еще костыли он захватил с собой на брифинг в Кабмине РТ - таким образом министр решил призвать татарстанцев сделать правильный выбор.

Скандинавская ходьба вместо костылей

Идеальным средством для профилактики болезней опорно-двигательного аппарата, в том числе остеопороза, Адель Вафин назвал скандинавскую ходьбу, у которой становится все больше последователей. Любителей этого вида спорта в Татарстане теперь можно встретить практически в каждом парке. Министр отметил, что скандинавская ходьба задействует 90% мышц нашего организма.

Ряд физических упражнений может защитить пожилого от переломов в будущем. Правда, нагрузки должны быть посильными и нравиться человеку. Полезны упражнения для тренировки равновесия - они уменьшают риск падения. А вот прыжки и наклоны могут быть для людей в возрасте даже опасными. Еще одно правило для здоровой костной ткани - употребление продуктов, богатых кальцием, белками и витамином D. Наконец, если у вас были переломы или вы принимали медикаменты, отрицательно влияющие на кости, необходимо обратиться к врачу. При наличии высокого риска переломов будет подобрано соответствующее лечение.

В республиканском минздраве решили вплотную заняться профилактикой травматизма. В Татарстане сейчас реализуется ряд мер для защиты пожилых людей от травм и переломов. Медики решили перенять опыт Финляндии, где практикуется раздельное проживание взрослых детей и их родителей. Поэтому пожилые люди сами себя обслуживают. Это важно для сохранения физической активности, функциональных способностей до поздних лет. Однако пока тяжело представить, как это будет осуществляться в Татарстане, где принято помогать пожилым родственникам.

А вот вторая мера, перенятая от финнов, вполне может у нас прижиться. Речь идет о создании для пенсионеров специализированных тренажерных залов. Пионером в этой области стал Альметьевск, где уже открываются подобные центры. Всего за два месяца через них прошли 712 женщин и 59 мужчин. Такое неравное соотношение, естественно, обращает на себя внимание. Сильному полу стоит подтянуться. Интересно, что самому возрастному посетителю-мужчине тренажерного центра 88 лет, женщине - 86 лет.

Солнце против остеопороза

Особое место среди болезней опорно-двигательного аппарата занимает остеопороз. Кости при этом становятся хрупкими. Человек при падении с высоты собственного тела может получить перелом. После 50 лет 37% женщин и 24% мужчин страдают от этой болезни. Каждые три секунды в мире происходит один перелом, вызванный остеопорозом. Начиная с 50 лет одна из трех женщин и один из пяти мужчин в течение оставшейся жизни переносят остеопоротический перелом.

Проблема в том, что остеопороз никак себя не проявляет, это безмолвная эпидемия. К сожалению, первым тревожным сигналом нередко становится перелом. Инструментальным методом выявления остеопороза является денситометрия - измерение минеральной плотности костной ткани, которое позволяет предсказать риск развития переломов. Консультативно-диагностические центры пока не оснащены таким оборудованием. Самый современный подобный аппарат установлен в медицинском центре Иннополиса.

- Мы живем на широте примерно 55 градусов. Учеными доказано, если человек проживает севернее 40 градусов широты, то необходимым условием поддержания нормального баланса костной ткани является ультрафиолет. Поэтому с апреля по сентябрь по 15 минут в день необходимо находиться под лучами солнца в безопасное время - до 11 часов утра и после 14 часов дня. Кость - это орган, который созревает в организме человека дольше всех - до 25 - 27 лет. А здоровые кости закладываются в детском возрасте, - рассказала заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

Высокие технологии для реабилитации

На брифинге Адель Вафин рассказал, что разрабатывается комплексная программа помощи пожилым людям. Одним из ее аспектов должно стать проведение операции в первые 24 - 48 часов от момента травмы.

- Мы проанализировали опыт Швейцарии, Голландии, Австрии, Англии. В европейских странах операции выполняются в первые 24 - 48 часов, когда речь идет о переломах шейки бедра. В России на это уходит от трех до пяти суток. Мы предлагаем рассмотреть и разработать комплексную программу помощи пожилым людям, которая включит в себя оперативное лечение в течение 24 - 48 часов от момента травмы, - отметил Адель Вафин. - Высокая распространенность травм и ортопедических заболеваний обуславливает возрастающую потребность в высокотехнологичных видах помощи. Мы предприняли все усилия, чтобы количество эндопротезирований в текущем году было выше. Планируем больше пациентов отправлять в федеральные медучреждения. Лист ожидания сегодня значительный. Тому количеству больных, которые состоят на учете, мы сможем за три года оказать высокотехнологичную помощь.

Успех восстановления после операции будет зависеть от реабилитации. Год назад в Иннополисе было открыто современное амбулаторное реабилитационное отделение РКБ. Более 1000 пациентов уже прошли там реабилитацию. Для их восстановления используются действительно уникальные аппараты, которые представлены в Татарстане в единственном экземпляре. Это антигравитационная беговая дорожка, видеоанализатор движений, аппарат для тренировки баланса и равновесия с биологической обратной связью.