Санкционная продукция перекочевала из крупных торговых сетей на прилавки оптово-розничных рынков. Теперь наличием запрещенных товаров грешат и элитные рестораны Казани. В одном из них сотрудники надзорного ведомства обнаружили пармезан без сопроводительных документов, но с маркировкой «Сделано во Франции».

Всего за период действия санкций специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ было изъято из оборота 17 партий запрещенных товаров из ЕС, Канады и США. Общий объем уничтоженного продовольствия превысил тонну. Это была овощная продукция и фрукты из стран ЕС, орехи из США, креветки из Канады, а также различные сыры из Франции и Германии. В основном санкционная продукция выявлялась в торговых объектах Казани, Набережных Челнов, а также была обнаружена в селе Черемшан. В этом списке есть и один из элитных ресторанов столицы Татарстана. Здесь надзорные органы нашли французский пармезан, попавший под санкции.

С начала этого года около 3 тонн санкционной продукции выявлено специалистами Управления Россельхознадзора по РТ. В основном это яблоки и груши польского происхождения, виноград из Испании, турецкие томаты. Причем, если в начале введения продовольственного эмбарго санкционные продукты обнаруживались в гипермаркетах Казани, то сейчас они систематически выявляются на оптово-розничных и розничных рынках города. Интересно, что практически вся запрещенная продукция поставлялась через Белоруссию.

- На белорусско-российских и казахстанско-российских участках границы функционируют ветеринарные и фитосанитарные контрольные посты. Их основной целью является выявление фактов поступления на территорию Российской Федерации продукции под видом ложного транзита, товаров-прикрытия, реэкспорта. Усилена работа по контролю подлинности фитосанитарных сертификатов стран происхождения растительной продукции, налажен информационный обмен в режиме онлайн с основными странами-производителями плодоовощной продукции - Марокко, Израилем, Боснией, Македонией, ЮАР, странами Южной и Центральной Америки, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.

Что касается товаров-прикрытия, то часто везут санкционную продукцию, которая по документам проводится как минеральная вода, зеленый горошек, сахар, квас и даже обойный клей. Отметим, вся выявленная запрещенная продукция изымается и отвозится на свалки ТБО, где уничтожается способами, не причиняющими вреда экологии. На вопрос, почему нельзя данную продукцию переработать и пустить, так сказать, по прямому назначению, специалисты приводят множество аргументов, ссылаясь на различные указы и небезопасность контрафактных товаров.