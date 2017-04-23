Сегодня, 25 апреля, Управление Росреестра по РТ проведет единый день консультаций. Помощь жителям республики окажут специалисты Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, налоговой службы, исполнительного комитета Казани.

В столице Татарстана единый день консультаций пройдет с 13.00 до 18.00 в центральном офисе управления (ул. Авангардная, 74, подъезд №7). Кроме того, специалисты будут принимать в Южном (пр. Победы, 100), Ново-Савиновском (пр. Ямашева, 82) и Зареченском (ул. Гагарина, 103) отделах ведомства. Мероприятие пройдет во всех территориальных отделах управления.

Все желающие смогут проконсультироваться по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе с участием несовершеннолетних, с использованием средств материнского капитала, приватизации жилья, получения налогового имущественного вычета, а также по вопросам земельного законодательства и кадастрового учета земельных участков, сообщает пресс-служба ведомства.