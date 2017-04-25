Штурм Вены, столицы Австрии, с 5 по 13 апреля 1945 года - одна из наступательных операций, завершающих Великую Отечественную войну. Являлся частью Венской наступательной операции.

И мало кто в нашей стране и республике знал, что одним из первых ворвался на своей самоходной артиллерийской установке на окраину Вены житель Елабуги Валентин Матвеевич Зотин.

Будучи гвардии старшим лейтенантом, помощником начальника штаба 69-го гвардейского отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 62-й гвардейской стрелковой Звенигородской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, Валентин Зотин находился на командирской СУ, управлял боем.

Вот что зафиксировано в наградном документе:

«1917 года рождения. Призван Елабужским РВК в 1939 г. На фронте с 1941 г. Имеет два тяжелых и одно легкое ранение. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и орденом Красного Знамени.

Зотин за период боев Венской операции, беспрерывно находясь в боевых порядках дивизиона, увлекал за собой весь дивизион и пехоту. Первым ворвался на окраину г. Вены и огнем самоходной установки уничтожил 8 пулеметных гнезд и до 30 солдат противника.

В районе кладбища г. Вены его самоходка была окружена автоматчиками противника. Зотин, оставив в машине наводчика, который вел артиллерийский огонь по врагу впереди, сам с остальным экипажем отбивал натиск фашистов, пытавшихся подойти к самоходке сзади. Лично убил 4 немецких солдат.

12 апреля 1945 г. Зотин, получив легкое ранение, оставался на посту и строго обеспечивал подход самоходок всего дивизиона к реке Дунай. Только повторное тяжелое ранение вынудило его эвакуироваться в медсанбат».

16 апреля 1945 г. командир 69-го стрелкового полка гвардии майор Резцов представил его к ордену Красного Знамени. Но командующий бронетанковых и механизированных войск 4-й гвардейской армии Тяглов принял решение наградить освободителя Вены орденом Александра Невского.

Всего же такой орден с 1943 по 1945 год получили 452 уроженца и жителя нашей республики.