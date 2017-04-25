Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 1 по 15 мая проведет горячую линию по вопросам профилактики клещевых инфекций.
Казанцы смогут задать свои вопросы по телефонам 8 (843) 238-53-68, 238-21-74, в выходные и праздничные дни по телефону 238-98-54.
В Татарстане сезон активности клещей начался 12 апреля. По состоянию на 21 апреля зарегистрировано 5 обратившихся по поводу укусов клещами, из них – 2 детей. В республике природными очагами по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 муниципальных образований, в том числе города Набережные Челны и Казань, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.
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