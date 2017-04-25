Необычная скромность моей сестры - Зинаиды Петровны Горбуновой - позволила ей скрыть свои заслуги от нас, родных и друзей. Она умерла за два месяца до своего 92-летия. Это произошло не так давно. И только после ее смерти, перебирая документы и вещи, я поняла, что моя сестра была обычной героиней.

Зинаида Петровна (а для меня просто Зина) давно жила одна. Многое умела делать своими руками. В доме у нее были различные инструменты, всякие деревяшки, железки, болты и гвозди. Я переехала к сестре за два года до ее ухода, потому что она уже плохо видела, нужно было помогать по хозяйству.

В нашей многодетной семье Зина была первенцем, и поэтому ей пришлось нянчить четырех сестер и трех братьев. Она стала первой помощницей мамы и добытчицей в семье.

До переезда в Казань наша семья жила в деревне Петрушино Кировской области. Зина училась в соседнем городке Уржуме в местной школе-интернате. На выходные она возвращалась домой. А путь был неблизкий - 20 км. Попутного транспорта чаще всего не было, и сестра шла пешком. Чтобы не разносить обувь, ботиночки снимала, связывала шнурки и вешала на плечо. В семье, где семеро по лавкам, обувку берегли, она передавалась младшим.

В 1939 году Зина с папой переехали в Казань, устроились с жильем, а после перевезли и нас. Я помню, как на пароходе мы причалили в речном порту Казани. Было все необычно, красиво - городские улицы, заполненные людьми. Но, увы, нам не долго пришлось радоваться мирной жизни. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Перед самым ее началом, 16 июня 1941 года, в трудовой книжке Зины Горбуновой появилась первая запись: «Завод №16. Принята на должность распределителя».

Известный факт - на заводах в годы войны мужчин заменили женщины и дети. Предприятия работали круглосуточно. Поблажки в военное время не давались никому, в том числе и детям. Дисциплина была жесткой. Сестре пришлось целый год выплачивать 25 процентов из своей зарплаты за то, что опоздала на работу. Такое решение было принято судом.

Чтобы хоть раз в день поесть горячую пищу, старались попасть в ночные смены. Того, кто выходил на работу в ночь, кормили. Давали что-то среднее между кашей и похлебкой. Горячая еда стала спасением для моей сестры. Столовая ложка из нержавейки была всегда при Зине. На одной стороне ее ручки была выцарапана надпись: «Горбунова Зина», на другой - «Зина. 1944 год». С тех пор ложка стала семейной реликвией. Мы берегли ее. Но за несколько лет до смерти сестры ложка потерялась. Зиночка сильно расстроилась, переживала. К сожалению, пропажа нашлась уже после похорон, когда я перебирала ее вещи.

На 16-м заводе сестра проработала всю войну и уволилась 19 апреля 1946 года по семейным обстоятельствам.

15 января 2002 года ей выдали удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Она могла бы пользоваться льготами, установленными правительством. Я была приятно удивлена, когда в шкафу увидела коробочку, в которой было множество медалей. Среди них были медали «Ветеран труда», «За добросовестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

Мне очень жаль, что не узнала героическое прошлое своей Зины раньше, когда она была еще жива. Сестра заменила моим братьям и сестрам рано ушедших родителей. Порядочная, ответственная, трудолюбивая, заботливая, помогающая всегда и во всем - такой она была для нас и останется в нашей памяти.

А ложка из нержавеющей стали с надписью «Зина. 1944 год» продолжает свою жизнь теперь уже в моей семье.