26 апреля на улице Баумана пройдет акция «Мин татарча сойлэшэм» - «Я говорю по-татарски».

Она будет проведена в Казани в двенадцатый раз. В ходе мероприятия помимо выступлений на татарском языке пройдет вручение антипремии тем организациям, которые не используют два государственных языка, и поощрение тех, кто способствует развитию татарского языка. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин.

- Из года в год акция «Мин татарча сойлэшэм» развивается, появляются новые проекты. Это мероприятие как настоящий праздник для татарского народа. Мы не хотим проводить его в виде концерта на сцене только лишь с чтением стихов. Для нас важно проявить свою гражданскую позицию. Например, проводим конкурс среди школьников. Предлагаем им заходить в магазины, различные организации и говорить на татарском. Так мы хотим узнать, смогут ли с нами на родной земле говорить на родном языке. На акции, конечно же, подведем итоги. Мы изменили представление о проведении татарских мероприятий. Мы за яркие, драйвовые праздники, которые открыты для всех желающих, - отметил Табрис Яруллин.