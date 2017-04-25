В столице РТ продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров проходит на 7 шатровых площадках.
Торговые места расположены по следующим адресам: на ул. Академика Лаврентьева, 10 (Ново-Савиновский район), ул. Батыршина, 20 (Кировский), ул. Дементьева, 7 (Авиастроительный), на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева (Авиастроительный), ул. Закиева, 12 (Советский), ул. Липатова, 7 (Дербышки, Советский район), ул. Юлиуса Фучика, 72 (Приволжский). Приобрести продукцию на шатровых площадках можно каждую субботу с 7.00 до 12.00 часов, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
Loading...