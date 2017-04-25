В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на различных площадках города пройдут торжественные мероприятия.

В Казани полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. В районах города начались культурные программы: торжественные митинги, народные гулянья, мероприятия во дворах. В центре внимания - ветераны. Их в городе более 14500 человек. Всем проведут бесплатное медицинское обследование, нуждающимся сделают ремонт в квартире. Из 21 поданной заявки на ремонт с начала года удовлетворено уже 5. Остальные квартиры приведут в порядок в течение года. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

На улице Баумана вчера стартовала традиционная акция «Георгиевская лента». Активисты к праздничной дате раздадут около 15 тысяч ленточек и расскажут, как их можно завязывать. Кроме того, в торговых центрах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов с 25 апреля по 10 мая пройдут трансляции праздничных выпусков радиогазеты «Колокол Победы». Администрация Вахитовского и Приволжского районов запланировала соревнования среди ветеранов. А в Горкинско-Ометьевском лесопарке Советского района 6 мая пройдет праздничное мероприятие «Салют, Победа!» Горожане смогут попробовать блюда полевой кухни, принять участие в интерактивных программах. Ну а самое главное - выразить свою благодарность ветеранам. 9 мая в сквере на Советской площади для горожан пройдет праздничный концерт «В городском саду играет духовой оркестр».

- 4 мая на мероприятии «Подвигу доблести - слава и честь» в МЦ «Ак Барс» будет вскрыта капсула с посланием потомкам. Ее оставили ветераны в 1967 году, попросив открыть лишь в 2017 году. Нашли капсулу при реконструкции обелиска в поселке Красная Горка, - отметил Абзалов.

В преддверии Дня Победы активисты также проведут субботники на казанских кладбищах «Арское», «Архангельское», «Окольное», «Ново-Татарское» и в поселке Красная Горка. Там приведут в порядок воинские захоронения и отреставрируют надгробные плиты.

День Победы 9 мая начнется с возложения венков и цветов на местах воинских захоронений на Арском и Архангельском кладбищах. В 9 утра цветочные гирлянды возложат к Вечному огню и монументу Матерям и Вдовам погибших воинов в парке Победы. После этого в парке начнутся народные гулянья. Основной же площадкой станет площадь Тысячелетия - там пройдет парад войск Казанского гарнизона с участием более 2 тысяч военнослужащих и воспитанников военного училища. Не обойдется мероприятие и без проезда механизированной колонны боевой техники.

На 15.00 назначен старт акции «Бессмертный полк». С портретами участников войны казанцы пройдут от улицы Карла Маркса, Лобачевского по улице Кремлевской до площади Тысячелетия. Завершится программа в 22.00 праздничным салютом.