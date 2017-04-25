На прошлой неделе в Казани состоялась одна из первых отправок татарстанских ребят на службу в рядах Вооруженных сил РФ. 21 апреля около 100 человек поехали к местам службы, пополнив ряды сухопутных войск и РВСН. Перед этим они находились на сборном пункте Военного комиссариата РТ. Вместе с ними там побывал и корреспондент «Казанских ведомостей».

Первое, что предлагается будущим солдатам и матросам, - сделать стрижку уставного вида. Постричься можно в парикмахерской прямо на сборном пункте. Эта услуга, как и все прочие, здесь оказывается бесплатно.

Затем призывник сдает гражданскую одежду и переодевается в офисную форму - так называют повседневную одежду военнослужащего российской армии.

На сборных призывных пунктах парни получают индивидуальные рационы питания на время пути, а также две электронные карты. Первая содержит данные о призывниках. Вторая - банковская, на нее служащие будут получать денежное довольствие в размере 2000 рублей (3000 рублей для сирот). Баланс карты могут пополнять и родители призывника.

Бесплатный телефон положен теперь только сиротам, а вот сим-карта с льготными тарифами по-прежнему выдается.

На сборном пункте призывники находятся несколько дней, и расписаны эти дни по армейским правилам: подъем и отбой, прием пищи и встречи с ветеранами. Живут ребята в казармах, питаются в общей столовой, причем по-военному быстро.

Купить сладкое можно в буфете. А вот с 14.00 до 17.00 разрешено встречаться с родственниками и друзьями.

Константин Силантьев, призывник:

- Родом я из Рыбно-Слободского района, был призван на службу после окончания Казанского политехнического колледжа. Форму нам выдали отличную, кормят хорошо, дисциплина на высоте. Радует, что дают возможность видеться с родными и девушкой. На службу отправляюсь в хорошем настроении.