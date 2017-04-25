Столица РТ традиционно заняла третье место в рейтинге городов России, которые посетят туристы во время майских праздников.

Ожидается, что загрузка казанских отелей в майские праздники достигнет 80 процентов. Наибольшее количество гостей посетят столицу республики в преддверии 9 Мая. За каждый день, проведенный в казанских отелях, гости заплатят около 3 тысяч рублей. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии столицы РТ сообщила директор комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.

- Согласно рейтингу самых популярных туристических регионов страны на майские праздники Казань традиционно заняла третье место. Впереди лишь Москва и Санкт-Петербург. Планируется, что в первые числа мая казанские гостиницы будут заполнены на 72 процента, а с 6 по 8 мая - более чем на 80. Мы уже начали готовиться к наплыву туристов. В начале мая будут запущены экскурсии по реке Казанке и озеру Кабан. Небольшое путешествие по акватории города продлится 45 минут, - отметила Дарья Санникова.

«Ретротрамвай», другой экскурсионный маршрут, запустят от речного порта до железнодорожного вокзала. Для гостей города подготовлена 40-минутная программа с рассказами об истории и развитии Старо-Татарской слободы, а также дегустация татарской национальной кухни.

Еще большее количество мероприятий запланировано на летний период. 29 апреля начало туристического сезона отметят флешмобом у центра семьи «Казан». Там танцевальные коллективы и жители города выстроятся вокруг казанской «Чаши», изображая самый узнаваемый символ Татарстана - тюльпан. Все это будет снято на видео, которое распространят в социальных сетях.

Для тех, кто захочет посетить Казань летом, будут подготовлены и уже полюбившиеся туристам мероприятия. Среди них казанская «Велоночь». Она пройдет в городе в четвертый раз. В этом году в рамках проекта «Добрая Казань» велосипедисты проедут по маршруту мест проживания известных меценатов города. В этих местах участникам «Велоночи» еще не приходилось бывать.

Кроме того, с 7 по 9 июля в городе пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В этот раз жители столицы республики и ее гости смогут попробовать не только национальную татарскую кухню, но и французскую. Дружба двух культур отразится и в уличном фестивале «Окно в Париж». Такой проект - паблик-арт, некий симбиоз самых популярных видов искусства. Это и мода, и фотография, и архитектура, и флористика, и театр. Мероприятия пройдут на нескольких улицах в историческом центре города.

- Начало туристического сезона - это лишь условное название. Мы востребованы и в другие времена года. Но, поскольку в летний период особый наплыв гостей, мы готовим еще более масштабные мероприятия. Мы должны работать и с различными социальными сетями, поскольку жители Казани и ее гости - активные пользователи интернета, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.