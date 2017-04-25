В Екатеринбурге вот уже третий день продолжается розыгрыш Кубка Молодежной лиги.

В первый игровой день казанская команда (чемпионка «регулярки») не играла, а вот во второй день наша команда в напряженном матче уступила резервисткам «Уралочки». Итоговый счет 0:3 не должен смущать. Что такое 0:3 в волейболе? 21:25, 26:28, 13:25. В двух партиях казанки могли выиграть, но…

Зато в третий игровой день казанские волейболистки не оставили никаких шансов челябинскому «Метару» -3:0 (25:18, 26:24, 25:20).

Так что не все еще потеряно.