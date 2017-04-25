Все открытые в них счета клиентов будут переведены в другие подразделения. 

В пятницу Спурт банк приостановил расходные операции по счетам клиентов. По информации сайта банка, это произошло в результате информационных вбросов в различных источниках, в банке наблюдается значительный отток денежных средств, включая остатки на расчетных счетах юридических и во вкладах физических лиц.

Ранее банк ограничивал выдачу средств по вкладам – сначала до 50 тыс. руб., потом – до 30 тыс. руб., сообщается на официальном сайте банка.