В минувшую субботу в Казани состоялся III съезд народов Татарстана. Форум, собравший более 1000 делегатов и гостей, проходил под девизом «В единстве народов - сила России».

В работе съезда приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель оргкомитета съезда Фарид Мухаметшин, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя Госдумы ФС РФ Владимир Васильев, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, представители 173 национальностей, проживающих в Татарстане. В адрес съезда приветственную телеграмму направил Президент России Владимир Путин, что еще раз подчеркивает особую значимость форума.

Все выступавшие на пленарном заседании отмечали, благодаря мудрой политике первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в очень сложные годы в республике удалось сохранить межконфессиональный мир и согласие. И сейчас Татарстан - один из самых стабильных регионов России.

- Наша республика с самого начала руководствовалась прежде всего позицией отстаивания интересов своего многонационального народа. Демографические показатели в Татарстане растут, экономика развивается - это объективные результаты, которые говорят о том, что с каждым годом жить и работать становится лучше. Но есть люди, которые этих изменений не замечают или не хотят их видеть, - отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов. - Никакого экономического развития не может быть без межконфессионального мира и согласия. Особенно ценно, что в этом динамичном развитии нас поддерживает руководство страны. Мы едины в понимании того, что успешность Татарстана напрямую означает успешность нашей общей Родины - России. Мы всегда последовательно отстаивали тезис о том, что Россия сильна сильными регионами.

- Вы доказали, что вы - люди слова, люди чести, люди, которые следуют дорогой правды, дружбы, братства, добра, и благодаря этому продвигаете свою республику. Татары - это великий народ. Одним из величайших достижений этого народа, его судьбой является то, что татары объединились с русскими, то, что нашли свое достойное место в составе современной Российской Федерации. На Кавказе говорят: «Если хотите иметь врага, то лучшего врага, чем кавказец, вы нигде в мире не найдете. Если вы хотите получить друга, то лучшего друга, чем кавказец, вы тоже не найдете, потому что он отдаст жизнь за друга». Так же поступают и татары, - сказал в своем эмоциональном выступлении глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

Председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова в своем выступлении сообщила, что 27 и 28 мая в Москве состоится VII съезд Ассамблеи народов России, а также первый съезд Ассамблеи народов Евразии.

- Это два значимых события не только российского, но и мирового масштаба. Для нас важно продвижение идеи мира и согласия не только в нашей стране. Мы хотим доказать всему миру, что Россия - посол дружбы, - подчеркнула Светлана Константиновна.