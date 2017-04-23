В ближайшие два года в Татарстане планируется модернизировать 197 объектов здравоохранения, 75 из них преобразятся уже в этом году в рамках стартовавшей в республике программы по модернизации системы здравоохранения. Общая стоимость двухлетней программы составит 7,5 млрд рублей. Изменения в первую очередь затронут поликлиники Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.

«Такое решение принято Президентом РТ Рустамом Миннихановым, и оно беспрецедентно в масштабах страны. Основные наши задачи – убрать очереди в поликлиниках и сделать медицинские услуги более ориентированными на пациентов. Также целями проекта являются доступность медицинских услуг, повышение качества медицинской помощи и, в конечном итоге, повышение удовлетворенности пациентов», – заявил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

На сегодняшний день в республике работает 103 амбулаторно-поликлинических учреждения, которые обслуживают более 3 млн человек. 84 поликлиники нуждаются в ремонте. Они занимают 60 процентов от общего объема площадей. Большинство таких медицинских учреждений находится в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в Альметьевске, передает ИА «Татар-информ»,.

«В 2017 году ремонт будет проведен в 75 медицинских объектах, которые обслуживают почти 2 млн жителей. Это взрослые и детские поликлиники. Критериями отбора послужили количество прикрепленного населения, степень износа и многочисленные жалобы, которые поступали в систему “Народный контроль“. В 2018 году ремонт будет проведен в специализированных учреждениях и женских консультациях», – сказал Адель Вафин.

Стоит отметить, что за последние годы в республике было отремонтировано 40 процентов амбулаторно-поликлинических объектов. В 2018 году планируется провести капитальный ремонт 122 объектов с прикрепленным населением в 1,2 млн человек.