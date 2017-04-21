Сегодня президент республики Рустам Минниханов одобрил программу модернизации и укрепления первичного звена здравоохранения.

За 2017-2018 годы в Татарстане будет отремонтировано 197 объектов: 75 объектов в этом году и 122 объекта в следующем. В программу 2017 года войдут 43 поликлиники Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. В программу 2018 года войдут 37 учреждений первичного звена во всех муниципальных районах республики. Помимо капитального ремонта, поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием.

Все эти меры позволят повысить удовлетворенность пациентов медпомощью, увеличить время приема, сократить среднюю длительность ожиданий приема.