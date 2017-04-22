С 15 по 24 апреля в Казани проходит традиционная «Весенняя неделя добра», которая включает в себя ряд благотворительных мероприятий.

Поддержку нуждающимся горожанам оказывают волонтеры - они посещают детские дома и дома престарелых. В этом году работа добровольцев во многом посвящена и году экологии. Так, активисты привлекали внимание к экологическим проблемам своего города, а также приучали к раздельному сбору мусора.

Как сообщается на официальном портале мэрии Казани, среди участников акции «Весенняя неделя добра» и Национальный музей РТ. Там были проведены тактильные занятия для людей с ограниченными возможностями зрения «Маша и медведь», «Чудеса в руках», «Традиции татарского чаепития». Также филиалы музея подготовили горожанам экскурсии, лекции и показы фильмов о войне.