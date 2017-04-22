В отдел полиции Казани поступило заявление о грабеже от жителя Приволжского района города.

По словам заявителя, на улице неизвестный мужчина толкнул его, после чего он упал. Воспользовавшись беспомощным положением потерпевшего, злоумышленник отобрал у мужчины сотовый телефон и портмоне с деньгами.

Вскоре сотрудники полиции по подозрению в преступлении задержали 38-летнего мужчину, который признался в содеяном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани, по данному факту возбужджено уголовное дело.