26 апреля на улице Баумана пройдет акция «Мин татарча сойлэшэм» - «Я говорю по-татарски».

В двенадцатый раз в Казани пройдет акция «Мин татарча сойлэшэм» - «Я говорю по-татарски». Это один из главных праздников, как называют его организаторы, для татарских активистов. В ходе мероприятия помимо выступлений на татарском языке также пройдут вручение антипремий тем организациям, которые не используют два государственных языка и поощрение тех, кто способствует развитию татарского языка. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин.

- Из года в год акция «Мин татарча сойлэшэм» развивается, появляются новые проекты. Это мероприятие как настоящий праздник для татарского народа. Мы не хотим проводить его в виде концерта на сцене с только лишь чтением стихов. Для нас важно проявить свою гражданскую позицию. Например, мы проводим конкурс среди школьников. Предлагаем им заходить в магазины, различные организации и говорить на татарском. Так мы хотим узнать, смогут ли с нами на родной земле говорить на родном языке. На акции мы, конечно же, подведем итоги. Мы изменили представление о проведении татарских мероприятий. Мы за яркие, драйвовые праздники, которые открыты для всех желающих, - отметил Табрис Яруллин.