18 апреля в УНИКСе прошёл Гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна 2017». В нем приняли участие больше 10 тысяч студентов КФУ.

По мотивам книги

Гала-концерт «Студенческой весны» начался с концертной программы «Что если…» по мотивам книги Джин Дюпро «Город Эмбер: побег». Эта история о том, как несколько профессоров для сохранения жизни человечества простроили город под землей и запечатали план побега в капсулу. Спустя 200 лет капсула должна была открыться, но она потерялась. Главные герои нашли ее и помогли жителям выбраться из подземелья.

По словам исполнителя главной роли Валентина Юшко, сюжет этот выбрали, потому что «фильм зацепил, и захотелось перевести его на студенческую атмосферу». Действительно, у ребят получилось оживить книжный мир. Их оригинальные танцы, в которых чувствовался студенческий азарт, вызвали бурю эмоций у зала.

Встреча поколений

Вторую часть концерта посвятили наступающему Дню Победы. Под громкие аплодисменты и крики «спасибо» на сцену взошли ветераны и труженики тыла.

Ректор КФУ выразил этим великим людям слова благодарности за то, что они «не только завоевали победу в Великой Отечественной войне, но и создали фундамент КФУ». Герой Советского Союза Борис Кузнецов, который также обладает Орденом Ленина, поздравил всех с Днем победы. Он пожелал студентам «огромного счастья на благо нашей Родины, на благо нашего Татарстана».

Культурная мозаика

Сцена переливается разными цветами. Началось танцевальное попурри народов разных стран. Сначала русский народный танец, затем украинский гопак.

Следом выступают представители тюркских народов. Сразу после них на сцену выходят все: и русские, и украинцы, и турки, а вместе с ними даже и японочка, и афроамериканец. Каждый из них говорит о родине. Заканчивается попурри словами: «Родина для каждого своя, но в КФУ все смогли объединиться».

«И вот пришло заветное мгновенье»

Пришло время награждения победителей. Дипломы вручает сам ректор КФУ Ильшат Гафуров. В этом году на «Студенческой весне» новая номинация - журналистика, и начинается церемония с нее. На удивление, первое место заняли институты, казалось бы, непричастные к общественной жизни: ИВМиИТ и набережночелнинский институт КФУ. На основной церемонии награждения победителями малой, средней и большой групп стали инженерный институт, институт физики и институт международных отношений, истории и востоковедения соответственно. Однако всем досталась почётная награда и даже сам ректор КФУ не остался незамеченным. Его посвятили в общественные послы фестиваля молодёжи и студентов.

Фестиваль отгремел на славу. И как сказал президент «Лиги студентов» Элькин Искандеров: «У КФУ получилось, несмотря на холодную погоду за окном, принести теплую весну»