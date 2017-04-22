Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 18 апреля сотрудниками правоохранительных органов республики была задержана группа из четырех человек, на счету которой 53 отнятых обманным путем квартиры.

Схема действий злоумышленников проста, но эффективна: выбирая в качестве жертв людей с психическими отклонениям или алкогольной зависимостью, после чего под предлогом оформления займа потерпевшим подсовывали на подпись договор купли-продажи квартиры.

Предположительно трое из задержанных являются участниками одной из казанских преступных группировок.