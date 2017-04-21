29 апреля в Казани пройдет общегородской субботник. Заявку на участие может отправить каждый желающий.
К городскому субботнику уже подготовлены необходимые техника и инвентарь. Планируется, что город очистят около 600 единиц техники и более 5 тысяч неравнодушных казанцев. В первую очередь внимание будет уделено очистке прибрежных зон и лесопарков. Аналогичная уборка территории пройдет и во дворах. Об этом на «Деловом понедельнике» в мэрии города сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев.
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