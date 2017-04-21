Планируется, что на майские праздники загрузка казанских отелей достигнет 80 процентов. Еще больший туристический поток ожидается в летний период.

Казань традиционно заняла третье место среди самых популярных городов России на майские праздники. В конце апреля – начале мая загрузка отелей составит около 72 процентов, а с 6 по 8 мая – более 80.

Особенно увеличится туристический поток в летнее время. Для гостей столицы республики будут организованы различные мероприятия. Это и гастрономический фестиваль, и казанская велоночь, и массовые флешмобы. Об этом сообщила директор Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.