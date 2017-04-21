В рамках III Съезда народов Татарстана Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой совершил гастрольный тур по республике.
Концерты состоялись в Лениногорске, Нурлате, Казани. Впереди – выступления в Набережных Челнах и Елабуге. Хор подготовил разнообразную программу – это обрядовая музыка народов Европы и Америки, горловое пение башкир, грузинские и армянские песнопения, русский и кряшенский фольклор, песни нагайбакских татар и казаков и другая этническая музыка.
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