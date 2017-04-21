Весь первый тайм матча в Самаре на стадионе «Металлург» зрители наблюдали, как их любимцы пытаются забить незадачливому «Рубину».

Увы, самарские болельщики голу в первом периоде не порадовались. Кто теперь вспоминает про суперпроект «Рубин», и каков кредит доверия тренеру – играть команда Хави Грасии так и не научилась. Так что первый тайм закончился с приятным для судейской бригады счетом 0:0 – при четырех добавленных минутах.

Про второй тайм можно сказать только одно: игра была равной, и счет не изменился. Еще один плюс к кредиту доверия Грасии. Всего чуть-чуть продержаться до конца в целом удачного сезона: скорее всего, «Рубин» не попадет в стыковые игры.