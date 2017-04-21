Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, сегодня в республике будет облачно с временным прояснением. Столбики термометра днем поднимутся до +13 градусов.
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