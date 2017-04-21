В Казани состоялся шахматный турнир Центросоюза России. Он прошел в рамках форума потребительской кооперации.
За победу боролись 34 человека из Санкт-Петербурга, Брянской области, Чувашской Республики, Псковской области, Челябинской области, Приморского края, Астраханской области, Пермского края, Ярославской области, Республики Башкортостан, Свердловской области, Республики Марий Эл, Кировской области, Удмуртской Республики, Владимирской области и Республики Татарстан.
В финал турнира вышли 10 лучших шахматистов, занявших 1-2 места в пяти номинациях. По итогам финальных поединков определились победители. Среди женщин до 25 лет первое место заняла Ильмира Куанова (Астраханская область), среди женщины старше 25 лет – Гульчачак Мубаракзянова (Республика Татарстан).
У мужчин до 25 лет сильнейшим шахматистом стал Александр Глухов (Республика Татарстан). У мужчин от 25 до 60 лет первое место тоже у татарстанца – Ленара Газыева.
«Золото» в соревновании мужчин старше 60 лет завоевал Анатолий Алексеев (Чувашская Республика).
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