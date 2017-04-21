Студенты консерватории под руководством режиссера-постановщика – выпускника Российского института театрального искусства ГИТиС Евгения Артамонова отлично справились с поставленной задачей.

Необходимо отметить, что музыку Жиганова исполняли сразу несколько творческих коллективов Казанской консерватории: оркестр народных инструментов «Tatarica» и симфонический  оркестр. Также в спектакле приняли участие Смешанный хор Казанского музыкального колледжа и Театр танца «Сайдаш».