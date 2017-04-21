Премьеру оперы «Тюляк» представила Оперная студия Казанской консерватории. Спектакль, прошедший на сцене Большого концертного зала им. С. Сайдашева, стал посвящением композитору Назибу Жиганову и дирижеру Фуату Мансурову.
Студенты консерватории под руководством режиссера-постановщика – выпускника Российского института театрального искусства ГИТиС Евгения Артамонова отлично справились с поставленной задачей.
Необходимо отметить, что музыку Жиганова исполняли сразу несколько творческих коллективов Казанской консерватории: оркестр народных инструментов «Tatarica» и симфонический оркестр. Также в спектакле приняли участие Смешанный хор Казанского музыкального колледжа и Театр танца «Сайдаш».
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