В Казани стартовал профессиональный конкурс на разработку бренда легендарного парка «Черное озеро».

Этот конкурс творческих идей проходит по инициативе Правительства Республики Татарстан. Задача перед теми, кто решит принять участие в этом проекте, непростая: бренд «Черного озера» должен быть современным, креативным и в то же время отражать историю парка и составлять единое целое с новым архитектурным обликом «Черного озера», который входит в список объектов историко-культурного наследия Республики Татарстан.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте www.black-lake.tatar. Заявки принимаются до 17 мая 2017 года. Победителя конкурса выберет профессиональное жюри, в составе которого эксперты в области графического дизайна, брендинга, архитектуры и креативной индустрии, а также представители органов власти Республики Татарстан.

Победитель получит вознаграждение 200 000 рублей с учетом налогов и сборов и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка. Итоги конкурса будут объявлены 18 июля 2017 года.