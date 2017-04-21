Экспериментальная олимпийская сборная России и во втором матче Еврочелленджа в Швейцарии уступила сборной хозяев второй вечер подряд, на этот раз – со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
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