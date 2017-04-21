ХК «Ак Барс» к новому сезону начнет готовиться в Финляндии, а также по старой традиции сыграет на предсезонных турнирах в Нижнем Новгороде (1-7 августа) и Риге.
На Кубке губернатора Нижегородской области «барсы» сыграют с привычными уже соперниками – «Салаватом Юлаевым», ярославским «Локомотивом», нижегородским «Торпедо», екатеринбургским «Автомобилистом», московским «Спартаком» и новокузнецким «Металлургом».
Даты турнира рижских железных дорог и состав участников пока не определены.
Кроме того, казанцы проведут и выставочные матчи: с альметьевским «Нефтяником» 26 июля в гостях, и дома – с нижнекамским «Нефтехимиком» - 28 или 29 июля.
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