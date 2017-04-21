На Кубке губернатора Нижегородской области «барсы» сыграют с привычными уже соперниками – «Салаватом Юлаевым», ярославским «Локомотивом», нижегородским «Торпедо», екатеринбургским «Автомобилистом», московским «Спартаком» и новокузнецким «Металлургом».

Даты турнира рижских железных дорог и состав участников пока не определены.

Кроме того, казанцы проведут и выставочные матчи: с альметьевским «Нефтяником» 26 июля в гостях, и дома – с нижнекамским «Нефтехимиком» - 28 или 29 июля.