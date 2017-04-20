Сегодня в Казани состоялся III Съезд народов Татарстана. Форум, собравший более 1000 делегатов и гостей, проходил под девизом «В единстве народов – сила России».

В работе Съезда приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель оргкомитета Съезда Фарид Мухаметшин, первый Президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Васильев, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, представители 173 национальностей, проживающих в Татарстане.

Президент России Владимир Путин направил в адрес Съезда приветственную телеграмму, что еще раз подчеркивает особую значимость форума.

Все выступающие подчеркивали, что благодаря мудрой политике первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева в очень сложные годы в республике удалось сохранить межконфессиональный мир и согласие. И сейчас Татарстан – один из самых стабильных регионов России.

- Наша республика с самого начала руководствовалась, прежде всего, позицией отстаивания интересов своего многонационального народа. Демографические показатели в Татарстане растут, экономика развивается – это объективные результаты, которые говорят о том, что с каждым годом жить и работать становится лучше. Но есть люди, которые этих изменений не замечают или не хотят их видеть, - отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Никакого экономического развития не может быть без межконфессионального мира и согласия. Особенно ценно, что в этом динамичном развитии нас постоянно поддерживает руководство страны. Мы едины в понимании того, что успешность Татарстана напрямую означает успешность нашей общей Родины – России.

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