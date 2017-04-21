В воскресенье, 23 апреля, в Музее естественной истории Татарстана, расположенном на территории Казанского Кремля, откроется необычная выставка детского рисунка «Здоровая планета». Экспозиция приурочена ко Всемирному дню Земли.

Организатор выставки – Итальянская благотворительная ассоциация «Красный Тюльпан» - в течение года совместно с известными художниками Наталией Царьковой и Еленой Гаршиной проводила мастер-классы в детских клиниках Италии и России. Юных пациентов больниц просили нарисовать картины на тему экологии и заглянуть в будущее планеты Земля.

Они не случайно обратились с такой просьбой к больным детям, потому что сегодня очень многие тяжелые недуги связаны именно с ухудшающейся экологической ситуацией на планете. И теперь зрители могут увидеть эти работы детей

Выставка продлится до 9 мая. Вход свободный!